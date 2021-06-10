Англия

Португальский специалист может подписать со "шпорами" трехлетнее соглашение.

Бывший главный тренер Ромы и Шахтера Паулу Фонсека в ближайшее время может возглавить Тоттенхэм, однако на данном этапе стороны пока не согласовали условия контракта — сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, переговоры между руководством "шпор" и португальским специалистом о потенциальном трехлетнем контракте (или двухлетнем соглашении с возможностью продления на сезон) продолжаются.

Утверждается, что между Тоттенхэмом и Фонсекой пока нет никаких договоренностей, а соглашение еще не подписано.

Ранее появлялась информация о том, что Паулу Фонсека также рассматривается в качестве потенциального сменщика Карло Анчелотти в Эвертоне.