Португальский специалист может подписать со "шпорами" трехлетнее соглашение.
Паулу Фонсека, Getty Images
10 июня 2021, 20:47
Бывший главный тренер Ромы и Шахтера Паулу Фонсека в ближайшее время может возглавить Тоттенхэм, однако на данном этапе стороны пока не согласовали условия контракта — сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, переговоры между руководством "шпор" и португальским специалистом о потенциальном трехлетнем контракте (или двухлетнем соглашении с возможностью продления на сезон) продолжаются.
Утверждается, что между Тоттенхэмом и Фонсекой пока нет никаких договоренностей, а соглашение еще не подписано.
Ранее появлялась информация о том, что Паулу Фонсека также рассматривается в качестве потенциального сменщика Карло Анчелотти в Эвертоне.