Англия

Клуб намерен приобрести хавбека Боруссии М.

Полузащитник Боруссии М м сборной Германии Флориан Нойхаус летом может перебраться в Ливерпуль. Об этом сообщает журналист Патрик Бергер.

Мерсисайдский клуб уже вышел на контакт с агентом Нойауса и договаривается о личном контракте.

В хавбеке руководство Ливерпуля видит замену Джорджиньо Вейналдуму, который в летнее трансферное окно перебрался в ПСЖ.

К слову, Ливерпуль дождался, пока пункт об отступных в контракте Нойхауса истечет. Теперь англичане будут договариваться о сумме трансфера напрямую с боссами Боруссии М.

В текущем сезоне на счету 24-летниего Нойхауса 30 матчей в Бундеслиге и 5 голов.

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