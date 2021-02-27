Немецкий хавбек хочет перебраться на Энфилд.
Флориан Нойхаус, Getty Images
27 февраля 2021, 14:19
Полузащитник гладбахской Боруссии Флориан Нойхаус может в летнее трансферное окно перебраться в английскую Премьер-лигу.
Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, Ливерпуль уже некоторое время следит за 23-летним немцем, который также хотел бы выступать за команду Юргена Клоппа.
Дортмундская Боруссия вышла из гонки за Нойхаусом после того, как новый главный тренер "шмелей" Марко Розе в одном из интервью пообещал, что не будет осуществлять трансферы игроков Гладбаха на новом месте работы.
Что касается Баварии, то мюнхенскому гранду придется экономить в летнее трансферное окно после подписания центрального защитника Лейпцига Дайота Упамекано за 40 миллионов евро.
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