Англия

Немецкий хавбек хочет перебраться на Энфилд.

Полузащитник гладбахской Боруссии Флориан Нойхаус может в летнее трансферное окно перебраться в английскую Премьер-лигу.

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, Ливерпуль уже некоторое время следит за 23-летним немцем, который также хотел бы выступать за команду Юргена Клоппа.

Дортмундская Боруссия вышла из гонки за Нойхаусом после того, как новый главный тренер "шмелей" Марко Розе в одном из интервью пообещал, что не будет осуществлять трансферы игроков Гладбаха на новом месте работы.

Что касается Баварии, то мюнхенскому гранду придется экономить в летнее трансферное окно после подписания центрального защитника Лейпцига Дайота Упамекано за 40 миллионов евро.

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