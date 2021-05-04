Германия

Боруссия М выставила цену за своего лидера.

Боруссия М хочет получить за своего лидера полузащитника Флориана Нойхауса приличную сумму.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, клуб хотел бы выручить за футболиста 40 миллионов евро.

Главным претендентом на Нойхауса считалась Бавария, однако такую сумму мюнхенцы не осилят.

Сообщается, что у Нойхауса нет джентельменского соглашения с нынешним клубом об обязательстве остаться до 2022 года.

Если Боруссия М получит выгодное предложение о трансфере игрока, то продаст его. В текущем сезоне на счету 24-летниего Нойхауса 30 матчей в Бундеслиге и 5 голов.

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