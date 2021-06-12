Англия

"Канониры" готовы заплатить предполагаемые 40-50 миллионов фунтов за английского центрбека.

Центральный защитник Брайтона и сборной Англии Бен Уайт в летнее трансферное окно может перебраться в другой клуб из английской Премьер-лиги — лондонский Арсенал.

Авторитетный журналист The Athletic Дэвид Орнштейн подтвердил информацию своего коллеги Джона Кросса из Mirror, что руководство "канониров" готовит солидное предложение по 23-летнему англичанину, которое предположительно оценивается в 40-50 миллионов фунтов.

На данном этапе никаких официальных переговоров между Арсеналом и Брайтоном по Бену Уайту не было, однако ожидается, что стороны приступят к обсуждению данного вопроса в ближайшее время.

Также отмечается, что вышеупомянутая сумма не должна стать проблемой для "канониров", которые, к слову, находятся в поисках замены для покинувшего клуб Давида Луиса на фоне неопределенности касаемо будущего Вильяма Салиба на Эмирейтс.

В минувшем сезоне Бен Уайт провел за Брайтон 36 поединков в рамках АПЛ, в которых он заработал три желтые карточки и одно удаление.

Ранее в списке претендентов на усиление центра обороны Арсенала также назывались Эдмонд Тапсоба из Байера и Жюль Кунде из Севильи.

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