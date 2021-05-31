Англия

Центрбек из Буркина-Фасо входит в планы "фармацевтов" на следующий сезон.

Арсенал в летнее трансферное окно планирует усилить центр обороны, если Вильям Салиба после возвращения из аренды в Ницце вновь не впечатлит тренерский штаб Микеля Артеты.

Главной целью "канониров" на данную позицию является габаритный центрбек Эдмонд Тапсоба из Байера, однако "фармацевты" рассчитывают в следующем сезоне на 22-летнего буркинийца, контракт которого рассчитан до лета 2026 года.

"Эдмонд должен сыграть очень важную роль для нас в следующей кампании", — прокомментировал интерес Арсенала к Тапсоба спортивный директор Байера Саймон Рольфес специально для Bild.

Впрочем, немецкое издание утверждает, что "фармацевты" не будут удерживать Эдмонда Тапсоба, если им поступить действительно крупное предложение. Речь идет о сумме, которая превышает 70 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 уроженец Буркина-Фасо провел за Байер 39 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться двумя голами.

Помимо Тапсоба, в шорт-лист лондонского Арсенала также входит Жюль Кунде из Севильи, успевший уже заявить о своем желании сменить клубную прописку.