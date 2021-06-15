Форвард Лацио может перебраться в АПЛ.
Хоакин Корреа, getty images
15 июня 2021, 20:49
Нападающий Лацио Хоакин Корреа входит в список интересов представителей двух английских клубов.
Как сообщает Gazzetta dello Sport, на аргентинского футболиста претендуют Тоттенхэм и Вест Хэм.
В прошлом сезоне Корреа провел 38 матчей за римский клуб, оформив при этом 11 голов и шесть результативных передач.
Стоит отметить, что Анхель является выпускником академии аргентинского Ривер Плейт, а в состав Лацио перешел летом 2018-го года за 15,3 млн евро.
Напомним, что ранее лондонский Арсенал начал переговоры с Лацио по трансферу Хоакина Корреа.