Англия

ПСЖ и Манчестер Юнайтед также заинтересованы в испанском центрбеке, который покинет Реал Мадрид.

Центральный защитник и капитан мадридского Реала Серхио Рамос сменит клубную прописку в летнее трансферное окно, о чем ранее было объявлено официально.

Как сообщает AS, Манчестер Сити лидирует в борьбе за подписание 35-летнего испанца, однако есть другие клубы, заинтересованные в опытном футболисте.

Так, по информации источника, Пари Сен-Жермен и Манчестер Юнайтед также рассматривают подписание Серхио Рамоса.

Напомним, испанский центрбек выступал за Реал Мадрид c лета 2005 года. За это время легендарный центрбек провел 671 поединкок во всех турнирах, в которых он забил 101 гол и отдал 40 результативных передач.

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