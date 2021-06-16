Испания

Испанский центрбек продолжит карьеру в другом клубе.

Центральный защитник и капитан мадридского Реала Серхио Рамос сменит клубную прописку в летнее межсезонье. Об этом сообщает официальный сайт "сливочных".

Завтра, 17 июня, в 13:30 по киевскому времени состоится пресс-конференция, на которой 35-летний испанец официально объявит о своем уходе из Реала спустя 16 лет после пребывания в этом клубе.

Также данную пресс-конференцию посетит президент мадридского гранда Флорентино Перес.

Напомним, Серхио Рамос выступал за Реал Мадрид c лета 2015 года. За это время легендарный центрбек провел 671 поединкок во всех турнирах, в которых он забил 101 гол и отдал 40 результативных передач.

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