Англия

Украинский вингер хочет продолжить карьеру в другом месте.

Андрей Ярмоленко не собирается продлевать соглашение с Вест Хэмом, сообщает портал Calciomercatoweb.

Как утверждает источник, украинский футболист готов искать новое место продолжения карьеры в ближайшее время.

Действующий контракт Андрея Ярмоленко с Вест Хэмом действителен до лета 2022 года.

В текущем сезоне украинский вингер провел 24 поединка, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

Напомним, что ранее Ярмоленко сравнялся с Шевченко по количеству результативных действий за сборную Украины.