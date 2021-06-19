Украинский вингер хочет продолжить карьеру в другом месте.
Андрей Ярмоленко, getty images
19 июня 2021, 01:28
Андрей Ярмоленко не собирается продлевать соглашение с Вест Хэмом, сообщает портал Calciomercatoweb.
Как утверждает источник, украинский футболист готов искать новое место продолжения карьеры в ближайшее время.
Действующий контракт Андрея Ярмоленко с Вест Хэмом действителен до лета 2022 года.
В текущем сезоне украинский вингер провел 24 поединка, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами.
Напомним, что ранее Ярмоленко сравнялся с Шевченко по количеству результативных действий за сборную Украины.