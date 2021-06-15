Украина

Хавбек имеет все шансы возглавить данный рейтинг.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко отметился голом в матче первого тура группового этапа Евро-2020 против сборной Нидерландов.

Таким образом, хавбек набрал 61 очко по системе гол + пас в матчах за национальную команду.

На счету Ярмоленко 41 гол и 20 голевых передач.

По данному показателю украинец сравнялся лидером в списке бомбардиров, главным тренером своей сборной Андреем Шевченко, который забил 48 голов и отдал 13 голевых передач.

Третье место занимает Евгений Коноплянка, на счету которого 33 очка (21 гол и 12 голевых передач).

Напомним, что вратарь сборной Украины Андрей Пятов повторил рекорд Шовковского по количеству "сухих" матчей за сборную.