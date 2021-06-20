Англия

"Канонирам" необходимо снизить запрашиваемую сумму, чтобы продать уругвайского хавбека.

Арсенал в летнее трансферное окно планирует расстаться с рядом футболистов, в число которых входит опорный полузащитник Лукас Торрейра.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Лацио заинтересован в подписании 25-летнего уругвайца, однако камнем преткновения к совершению трансфера являются финансовые аппетиты "канониров".

По информации источника, Арсенал хочет выручить с продажи Торрейры 20 миллионов евро. Потенциальные покупатели считают эту сумму слишком завышенной, поэтому клубу из Северного Лондона необходимо пойти на определенные финансовые уступки, чтобы расстаться с футболистом.

Прошлый сезон Лукас Торрейра провел в мадридском Атлетико на правах аренды. Уругвайскому хавбеку не удалось пробиться в старт "матрасников", за которых он сыграл всего 502 минуты в 19 поединках испанской Ла Лиги.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.