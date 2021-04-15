Англия

Уругваец намерен перебраться в аргентинский чемпионат.

Полузащитник Арсенала Лукас Торрейра, выступающий на правах аренды за Атлетико заявил, что хочет играть в Америке.

"Я хочу сейчас же перейти в Боку Хуниорс. Мне 25 лет, и я знаю, что этот клуб ставит перед собой большие цели.

Я хотел бы радовать болельщиков, но понимаю, что это нелегко. Боке следует договориться с Арсеналом об аренде на год", — приводит слова Торрейры Goal со ссылкой на канал Perfil Bulos.

Лукас Торрейра перешёл в Арсенал летом 2018 года из Сампдории за 30 миллионов евро.

Его текущее соглашение с "канонирами" действует до 30 июня 2023 года, при этом "матрасники" имеют право выкупа уругвайца.

Напомним, что минувшей зимой сообщалось об интересе к Лукасу Торрейры со стороны Монако и Фиорентины. В Атлетико футболист довольно редко выходит на поле.