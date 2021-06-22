Англия

"Шершни" усилили атакующую линию на ближайший сезон.

Уотфорд подписал бывшего нападающего луганской Зари Денниса Бонавентуре, сообщает официальный сайт английского клуба.

"Шершни" не разглашают сумму трансфера 23-летнего нигерийского футболиста, а также условия личного контракта.

В прошлом сезоне нападающий выступал за Брюгге и Кельн, суммарно отыграв 23 матча, в которых отметился двумя голами и четырьмя ассистами.

Отметим, что летом 2017 за 1,3 млн евро Бонавентуре перебрался в Брюгге из луганской Зари. В украинской команде футболист отыграл один сезон под руководством Юрия Вернидуба, проведя 26 матчей (шесть голов, один ассист).