Полузащитник Челси может отправиться в аренду.
Билли Гилмор, getty images
23 июня 2021, 19:58
Вулверхэмтон собирается оформить арендное соглашение по Билли Гилмору из Челси в текущее трансферное окно.
Как сообщает Football Insider, "волки" уже связались с лондонским клубом, чтобы узнать о доступности молодого футболиста.
В текущем сезоне 20-летний Билли Гилмор отыграл 14 поединков на клубном уровне и даже отметился забитым голом.
Напомним, что Гилмор сыграл за сборную Шотландии в матче против Англии на Евро-2020 и стал лучшим футболистом той встречи.