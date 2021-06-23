Англия

Полузащитник Челси может отправиться в аренду.

Вулверхэмтон собирается оформить арендное соглашение по Билли Гилмору из Челси в текущее трансферное окно.

Как сообщает Football Insider, "волки" уже связались с лондонским клубом, чтобы узнать о доступности молодого футболиста.

В текущем сезоне 20-летний Билли Гилмор отыграл 14 поединков на клубном уровне и даже отметился забитым голом.

Напомним, что Гилмор сыграл за сборную Шотландии в матче против Англии на Евро-2020 и стал лучшим футболистом той встречи.