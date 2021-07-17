Англия

Football.ua рассказывает о летнем трансферном окне лондонского Арсенала.

Впервые с сезона-1995/96 Арсенал остался без еврокубков, поскольку клуб занял восьмое место в АПЛ, которое не дает права сыграть даже в новосозданной Лиге Конференций. В результате это лето станет ключевым для "канониров" в плане перестройки под систему игры главного тренера Микеля Артеты, иначе клуб рискует снова занять неудовлетворительное место в лиге, не говоря уже о возвращении в Лигу чемпионов.

В нынешнее межсезонье Арсенал успел подтвердить уход Давида Луиса на правах свободного агента, Вильяма Салиба и Маттео Гендузи — в аренду в Марсель, в то время как Мартин Эдегор и Дани Себальос вернулись в мадридский Реал, а Мэтт Райан — в Брайтон.

И несмотря на то, что этим летом "канониры" уже успели подписать 21-летнего левого защитника Нуну Тавареша из Бенфики, который станет конкурентом для Кирана Тирни, очевидно, что работы у руководства лондонского клуба на трансферном рынке по-прежнему непочатый край. Ввиду этого мы составили список фантастических, реалистичных и нестандартных вариантов для усиления нынешнего состава Арсенала.

Мечты

Все эти трансферы будут происходить в идеальном для Арсенала мире, где у них неограниченный бюджет и сила. Они реалистичны? Скорее нет, чем да, но в том-то и дело: когда вы мечтаете, вы должны мечтать масштабно.

Александр Исак (форвард, Реал Сосьедад)

У Александра Ляказетта через год заканчивается контракт, и Арсеналу нужен новый центральный нападающий, а шведский форвард Александр Исак уж точно станет для "канониров" настоящей мечтой.

"Нового Ибрагимовича" уже сегодня можно назвать топ-игроком: молодой, высокий, коренастый, обладает приличной скоростью и навыками дриблинга. Он забил 33 гола в 89 играх за Реал Сосьедад и помог бы "канонирам" играть так, как требует того Микель Артета.

Но цена Исака на данный момент — заоблачная, особенно если учитывать его недавнее продление контракта с Сосьедадом до лета 2026 года.

Мануэль Локателли (центральный полузащитник, Сассуоло)



Поскольку Гранит Джака, похоже, уйдет этим летом из Арсенала, клубу нужно будет заменить швейцарца безболезненно. Намерения Микеля Артеты по развитию команды очевидны: ему нужны универсальные футболисты в центре поля, способные не только качественно отрабатывать в обороне, но и обладающие неплохим пасом для комбинационной игры в атакующей фазе.

Изначально главной целью Арсенала на трансферном рынке был Ив Биссума из Брайтона, который на бумаге виделся идеальным вариантом в пару к Томасу Партею, но затем положение дел изменилось. Полузащитник Сассуоло Мануэль Локателли — тот, кто действительно идеально бы вписался в систему Артеты. Арсенал готов заплатить за итальянца более 40 миллионов евро, но пока вынужден ждать завершения переговоров между Сассуоло и Ювентусом.

К слову, последняя встреча с боссами "нероверди" завершилась для туринцев неудачей, поэтому, возможно, переезд Локателли на Эмирейтс не является таким уж нереалистичным?

Джек Грилиш (плеймейкер, Астон Вилла)

Одна из главных трансферных целей Манчестер Сити, Джек Грилиш, идеально бы мог решить проблему в Арсенале с креативным плеймейкером. Да, в стане "канониров" есть перспективный Эмиль Смит-Роу, но он единственный таковой в составе и вряд ли сможет единолично "вытянуть" весь сезон в физическом плане.

Грилиш, будучи одним из лучших распасовщиков в АПЛ, имеет и серьезный ценник. По разным данным, Астон Вилла хочет заработать на продаже Грилиша примерно 100 миллионов евро, что является существенной суммой даже для Манчестер Сити. Что уж говорить об Арсенале, который уже какой сезон подряд вынужден обходиться без Лиги чемпионов?

Эдмонд Тапсоба (центральный защитник, Байер)

Арсенал в летнее трансферное окно планирует усилить центр обороны ввиду того, что Вильям Салиба после возвращения из аренды в Ницце вновь не впечатлил тренерский штаб Микеля Артеты, а Давид Луис покинул клуб на правах свободного агента.

Главной целью "канониров" на данную позицию являлся габаритный центрбек Эдмонд Тапсоба из Байера, однако "фармацевты" рассчитывают в следующем сезоне на 22-летнего буркинийца, контракт которого рассчитан до лета 2026 года.

Помимо того, что Тапсоба входит в дальнейшие планы Байера, ценник на буркинийского центрбека действительно впечатляет. 80 миллионов евро — минимум, который немецкий клуб хотел бы выручить за своего игрока. В нынешнем положении Арсенал не готов так рисковать, поэтому решил сосредоточиться на подписании более проверенного варианта, имеющего опыт в АПЛ. Но об этом немного позже...

Реалистично

Эти трансферы в Арсенал смотрятся довольно реалистичными. Ну, по крайней мере, более реальными, нежели переходы, о которых мы писали выше.