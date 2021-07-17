Football.ua рассказывает о летнем трансферном окне лондонского Арсенала.
Впервые с сезона-1995/96 Арсенал остался без еврокубков, поскольку клуб занял восьмое место в АПЛ, которое не дает права сыграть даже в новосозданной Лиге Конференций. В результате это лето станет ключевым для "канониров" в плане перестройки под систему игры главного тренера Микеля Артеты, иначе клуб рискует снова занять неудовлетворительное место в лиге, не говоря уже о возвращении в Лигу чемпионов.
В нынешнее межсезонье Арсенал успел подтвердить уход Давида Луиса на правах свободного агента, Вильяма Салиба и Маттео Гендузи — в аренду в Марсель, в то время как Мартин Эдегор и Дани Себальос вернулись в мадридский Реал, а Мэтт Райан — в Брайтон.
И несмотря на то, что этим летом "канониры" уже успели подписать 21-летнего левого защитника Нуну Тавареша из Бенфики, который станет конкурентом для Кирана Тирни, очевидно, что работы у руководства лондонского клуба на трансферном рынке по-прежнему непочатый край. Ввиду этого мы составили список фантастических, реалистичных и нестандартных вариантов для усиления нынешнего состава Арсенала.
Мечты
Все эти трансферы будут происходить в идеальном для Арсенала мире, где у них неограниченный бюджет и сила. Они реалистичны? Скорее нет, чем да, но в том-то и дело: когда вы мечтаете, вы должны мечтать масштабно.
Александр Исак (форвард, Реал Сосьедад)
У Александра Ляказетта через год заканчивается контракт, и Арсеналу нужен новый центральный нападающий, а шведский форвард Александр Исак уж точно станет для "канониров" настоящей мечтой.
"Нового Ибрагимовича" уже сегодня можно назвать топ-игроком: молодой, высокий, коренастый, обладает приличной скоростью и навыками дриблинга. Он забил 33 гола в 89 играх за Реал Сосьедад и помог бы "канонирам" играть так, как требует того Микель Артета.
Но цена Исака на данный момент — заоблачная, особенно если учитывать его недавнее продление контракта с Сосьедадом до лета 2026 года.
Мануэль Локателли (центральный полузащитник, Сассуоло)
Поскольку Гранит Джака, похоже, уйдет этим летом из Арсенала, клубу нужно будет заменить швейцарца безболезненно. Намерения Микеля Артеты по развитию команды очевидны: ему нужны универсальные футболисты в центре поля, способные не только качественно отрабатывать в обороне, но и обладающие неплохим пасом для комбинационной игры в атакующей фазе.
Изначально главной целью Арсенала на трансферном рынке был Ив Биссума из Брайтона, который на бумаге виделся идеальным вариантом в пару к Томасу Партею, но затем положение дел изменилось. Полузащитник Сассуоло Мануэль Локателли — тот, кто действительно идеально бы вписался в систему Артеты. Арсенал готов заплатить за итальянца более 40 миллионов евро, но пока вынужден ждать завершения переговоров между Сассуоло и Ювентусом.
К слову, последняя встреча с боссами "нероверди" завершилась для туринцев неудачей, поэтому, возможно, переезд Локателли на Эмирейтс не является таким уж нереалистичным?
Джек Грилиш (плеймейкер, Астон Вилла)
Одна из главных трансферных целей Манчестер Сити, Джек Грилиш, идеально бы мог решить проблему в Арсенале с креативным плеймейкером. Да, в стане "канониров" есть перспективный Эмиль Смит-Роу, но он единственный таковой в составе и вряд ли сможет единолично "вытянуть" весь сезон в физическом плане.
Грилиш, будучи одним из лучших распасовщиков в АПЛ, имеет и серьезный ценник. По разным данным, Астон Вилла хочет заработать на продаже Грилиша примерно 100 миллионов евро, что является существенной суммой даже для Манчестер Сити. Что уж говорить об Арсенале, который уже какой сезон подряд вынужден обходиться без Лиги чемпионов?
Эдмонд Тапсоба (центральный защитник, Байер)
Арсенал в летнее трансферное окно планирует усилить центр обороны ввиду того, что Вильям Салиба после возвращения из аренды в Ницце вновь не впечатлил тренерский штаб Микеля Артеты, а Давид Луис покинул клуб на правах свободного агента.
Главной целью "канониров" на данную позицию являлся габаритный центрбек Эдмонд Тапсоба из Байера, однако "фармацевты" рассчитывают в следующем сезоне на 22-летнего буркинийца, контракт которого рассчитан до лета 2026 года.
Помимо того, что Тапсоба входит в дальнейшие планы Байера, ценник на буркинийского центрбека действительно впечатляет. 80 миллионов евро — минимум, который немецкий клуб хотел бы выручить за своего игрока. В нынешнем положении Арсенал не готов так рисковать, поэтому решил сосредоточиться на подписании более проверенного варианта, имеющего опыт в АПЛ. Но об этом немного позже...
Реалистично
Эти трансферы в Арсенал смотрятся довольно реалистичными. Ну, по крайней мере, более реальными, нежели переходы, о которых мы писали выше.
Одсон Эдуар (форвард, Селтик)
Если Арсеналу нужен нападающий, тогда как Александр Исак слишком дорого обойдется, то можно отправиться в Шотландию, где уже не первый год "зажигает" Одсонн Эдуар.
Форвард Селтика — талант, умеющий забивать (74 гола в 139 играх за клуб из Глазго). Он уже выглядит готовым к большему, чем шотландский Премьершип.
Лестер был основным конкурентом для Арсенала по Эдуарду, но поскольку они переключились на Патсона Дака и впоследствии подписали его, то "канониры" сегодня выглядят фаворитами в борьбе за игрока Селтика.
Филиппе Коутиньо (атакующий полузащитник, Барселона)
Пусть Рауль Санллехи и ушел с поста спортивного директора Арсенала, но потенциальный трансфер Филипе Коутиньо, который ему всегда нравился (не обошлось без дружбы с агентом Киа Джурабчианом), все еще остается в силе. Барселона стремится избавиться от бразильца, и "канонирам" следует подсуетиться.
Микель Артета мог бы стать идеальным тренером для Коутиньо, тогда как в Барселоне, в свою очередь, все очень печально с финансовой точки зрения. Арсеналу стоило бы только продиктовать свои условия сделки, и "сине-гранатовые" должны согласиться.
Хусем Ауар (плеймейкер, Лион)
Поклонники Арсенала давно мечтают о Хусеме Ауаре. Французский атакующий полузащитник мог перебраться в стан "канониров" еще прошлым летом, но тогда Лион запросил слишком большую сумму.
Минувший сезон вряд ли можно назвать успешным для Ауара, поэтому уже в это межсезонье "ткачи" готовы отпустить его в Арсенал всего за 25 миллионов евро. Очевидно, что дриблинг и передачи Ауара вполне могли бы сделать из него "нового Озила" (в хорошем смысле) и достойного конкурента для Эмиля Смита-Роу.
Да и, будем откровенны, есть ли сегодня на рынке действительно качественный, доступный и креативный плеймейкер, способный сходу усилить Арсенал? Эмилиано Буэндия отправился в Астон Виллу, Родриго Де Пауль — в мадридский Атлетико, а Мартина Эдегора наотрез отказался продавать мадридский Реал. Филиппе Коутиньо? Возможно... Но Ауар выглядит более реалистично за счет своего возраста и откровенного желания сменить клубную прописку.
Сандер Берге (центральный полузащитник, Шеффилд Юнайтед)
Если Мануэль Локателли останется недостижимой целью, то Сандер Берге станет отличной альтернативой по сниженной цене. Его Шеффилд Юнайтед вылетел из АПЛ, но норвежец был чуть ли не единственным "светлым пятном" "клинков" в минувшем сезоне. Да и продолжить карьеру в Арсенале для Берге — не шаг, а пару шагов вверх по карьерной лестнице.
Шеффилд готов отпустить Берге за 35 миллионов, что является довольно хорошей суммой за игрока такого уровня. Да и Гендузи, Джака и Торрейра уходят, а это значит, что место для Берге свободно.
Нельзя не вспомнить, что на эту позицию Арсенал вскоре должен объявить Альберта Самби Локонгу, который перейдет из Андерлехта за 17,5 миллионов евро, но вряд ли тренерский штаб Микеля Артеты рассматривает его в качестве футболиста, который сходу займет место в стартовом составе. Хотя, все мы прекрасно знаем, как на Эмирейтс умеют удивлять: когда приятно, а когда — нет.
Бен Уайт (центральный защитник, Брайтон)
Как уже отмечалось выше, Арсеналу необходим в команду один центральный защитник, и этим самым единственным станет англичанин Бен Уайт из Брайтона. За 23-летнего центрбека "канониры" заплатят 50 миллионов фунтов, что, несомненно, звучит невероятно, но очень перспективно.
Бен Уайт может добавить надежности в оборону, составить многообещающую связку с Габриэлем и стать лидером, в котором так нуждается Арсенал. Игроку сборной Англии осталось лишь пройти медосмотр, чтобы окончательно перебраться на Эмирейтс.
Маловероятные трансферы
Доминик Калверт-Льюин (форвард, Эвертон)
Арсенал редко рассматривает варианты усиления своего состава у прямых конкурентов по борьбе за еврокубковую зону, но в данном случае они могли бы это сделать.
Есть в Эвертоне парень, который стал шестым по количеству голов в английской Премьер-лиге по итогам прошлого сезона. Его зовут Доминик Калверт-Льюин. Именно он вернул бы атаке Арсенала конкурентоспособность на втором этаже, которую мы не наблюдаем еще с момента ухода Оливье Жиру.
Такой трансфер маловероятен, но был бы очень полезен для перестройки "канониров".
Джеймс Мэддисон (плеймейкер, Лестер)
В последнее время ходят слухи о том, что Арсенал рассматривает вариант с подписанием Джеймса Мэддисона.
После возвращения Мартина Эдегора в Реал Мадрид, кажется очевидным, зачем Арсеналу нужен Мэддисон, учитывая его умение создавать моменты (как в игре, так и со стандартных положений), а также его способность забивать голы и делать разницу на поле.
Но дело в том, что Лестер, откровенно говоря, сейчас лучше, чем Арсенал. Зачем Мэддисону переходить в другой клуб на данном этапе? Хотя, все возможно, тем более известно, что "лисы" не будут удерживать в своем составе даже лидеров, если поступит достойное предложение.
Рубен Невеш (центральный полузащитник, Вулверхэмптон)
Арсеналу нужна замена Граниту Джаке, и они могут взглянуть на Рубена Невеша, португальского полузащитника, который обладает упорством в отборе, отличным дальним пасом и сильным броском с боковой линии, что может стать хорошим дополнением в пару к Томасу Партею.
Но Арсенал с большой долей вероятности не станет рассматривать этот вариант, потому что Невешу банально не хватает физического динамизма, который хотел бы видеть тренерский штаб Микеля Артеты.
Жюль Кунде (центральный защитник, Севилья)
Еще одним лакомым кусочком на рынке центральных защитников является Жюль Кунде из Севильи. 22-летний француз в конце мая признался, что всерьез раздумает о смене команды в летнее трансферное окно: "Я сейчас нахожусь в отличном клубе, но, очевидно, я хотел бы развиваться в более крупной команде. Посмотрим, что нас ждет в будущем, но сейчас я сказал о том, что думаю. Мне бы хотелось уйти".
Арсенал был в списке тех, кто всерьез рассматривал кандидатуру французского центрбека, но, как мы указывали выше, "канониры" приняли решение отдать предпочтение Бену Уайту.
Логику Микеля Артеты понять можно, ведь Кунде не отличается своими габаритами как для центрального защитника английской Премьер-лиги (178 см), тогда как у Уайта в данном аспекте есть подавляющее преимущество (189 см).