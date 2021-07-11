Англия

"Канониры" завершили процедуру подписания бельгийского хавбека — осталось только официально подтверждение сделки.

Арсенал завершил процедуру подписания второго новичка в летнее трансферное окно, которым станет центральный полузащитник Андерлехта Альберт Самби Локонга.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "канониры" уладили все бюрократические вопросы с бельгийским клубом, чтобы оформить трансфер 21-летнего хавбека. Андерлехт заработает на продаже своего игрока 17,5 миллионов евро, не считая возможных бонусов в будущем.

Сам же Локонга подписал контракт с Арсеналом до лета 2026 года. Официальное объявление произойдет, когда бельгийский хавбек выйдет из обязательного карантина, предусмотренного властями Великобритании из-за пандемии коронавируса.

Интересно также то, что ради переезда в лондонский Арсенал Альберт Самби Локонга ответил отказом на предложения двух клубов из Италии. Каких конкретно — не уточняется.

Напомним, что первым новичком команды Микеля Артеты в это межсезонье стал 21-летний левый защитник Нуну Тавареш из Бенфики. Также Арсенал ведет активные переговоры с Брайтоном по центральному защитнику Бену Уайту, с которым уже согласованы условия контракта.