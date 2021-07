Согласно сообщению на официальном сайте лондонского Арсенала, клубу удалось подписать контракт с 21-летним португальским защитником Нуну Таварешем, который ранее выступал в составе лиссабонской Бенфики.

Игрок левого фланга обороны, который также может сыграть и на противоположной стороне поля, заключил долгосрочное соглашение с "канонирами", а его трансфер обошелся английскому клубу в 8 млн евро, к которым в последствии могут добавиться различные бонусы, в зависимости от выступлений игрока.

Тавареш ранее пробовал свои силы в системе лиссабонского спортинга, однако курс подготовки к профессиональной арене завершал уже в стане Бенфики, с которой дебютировал во "взрослом" футболе в 2019-м году именно с победы над "зелено-белыми" в Суперкубке Португалии.

За последних два сезона футболист отыграл 41 матч за Бенфику, в том числе — в ответной игре прошлого розыгрыша Лиги Европы УЕФА на стадии 1/16 финала против Арсенала.

Главный тренер "канониров" Микель Артета уже отреагировал на подписание контракта с игроком: "Мы приветствуем Нуну в клубе. Это молодой игрок с большими перспективами, который очень хорошо развился во время выступлений за Бенфику в последние сезоны, а также продемонстрировал свои качества, выступая в составе сборной Португалии U-21.

