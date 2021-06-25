Англия

Трансфер английского центрбека обойдется "канонирам" в 50 миллионов фунтов.

Центральный защитник Брайтона и сборной Англии Бен Уайт в летнее трансферное окно может перебраться в другой клуб из английской Премьер-лиги — лондонский Арсенал.

Как сообщает авторитетный журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, руководство "канониров" близко к достижению всех договоренностей по поводу переезда 23-летнего центрбека на Эмирейтс.

Первоначальное предложение Арсенала не устроило боссов Брайтона, но сейчас стороны движутся в правильном направлении, чтобы переход Уайта в стан команды Микеля Артеты все-таки состоялся.

По информации источника, "чайки" хотят выручить с продажи английского защитника гарантированные 50 миллионов фунтов, однако Арсенал предлагает 45 миллионов фунтов + 5 миллионов фунтов в качестве бонусов. Переговоры продолжаются, но сделка практически заключена.

Также нельзя не отметить, что Брайтон не получал больше никаких официальных предложений от других клубов, что играет на руку лондонской команде.

В минувшем сезоне Бен Уайт провел за Брайтон 36 поединков в рамках АПЛ, в которых он заработал три желтые карточки и одно удаление. Ранее в списке претендентов на усиление центра обороны Арсенала также назывались Эдмонд Тапсоба из Байера и Жюль Кунде из Севильи.