Англия

Швейцарский специалист убеждал лондонский клуб, что не получал никаких предложений о работе от других команды.

Руководство Кристал Пэлас вынуждено продолжить поиски нового главного тренера на смену Рою Ходжсону, который принял решение завершить тренерскую карьеру в конце минувшего сезона.

Ранее сообщалось, что новым наставником первой команды "орлов" станет Люсьен Фавр. Стороны даже согласовали все условия трехлетнего контракта, однако до закрепления этих договоренностей официальной подписей дело так и не дошло.

По информации The Athletic, в преддверии подписания соглашения, запланированного на 24 июня, Фавр позвонил руководству Кристал Пэлас и заявил, что не чувствует себя готовым вернуться к тренерской деятельности, поэтому во главе лондонского клуба мы его не увидим.

При этом швейцарский специалист заверил, что причиной его отказа не является какое-то предложение от другой команды.

Напомним, последним местом работы Фавра была дортмундская Боруссия, которую он покинул в декабре прошлого года.