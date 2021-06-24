Англия

Соглашение с 63-летним специалистом будет рассчитано на три года.

Кристал Пэлас в ближайшее время должен объявить о назначении нового главного тренера, которым станет Люсьен Фавр. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, руководство клуба согласовал с 63-летний швейцарцем трехлетний контракт.

По итогам минувшего сезона Кристал Пэлас под руководством Роя Ходжсона занял 14-е место в турнирной таблице АПЛ. После окончания кампании Ходжсон принял решение завершить тренерскую карьеру.

Последним местом работы Фавра была дортмундская Боруссия, которую он покинул в декабре прошлого года.

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