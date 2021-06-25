Англия

В лондонском клубе не против выслушать предложения по украинскому вингеру.

Вест Хэм определился со списком своих футболистов, которые могут сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Athletic, "молотобойцы" готовы рассмотреть предложения других клубов по украинскому нападающему Андрею Ярмоленко, которые ранее и сам высказывал недовольство своей ролью в лондонском клубе.

Помимо лидера сборной Украины, Вест Хэм не против расстаться с Фелипе Андерсоном, Шанде Силвой и Уинстоном Ридом, которые в минувшем сезоне выступали на правах аренды за Порту, Арис и Брентфорд соответственно.

Напомним, ранее Андрей Ярмоленко практически исключил вариант с возвращением в киевское Динамо.

В минувшем сезоне украинский вингер провел в футболке Вест Хэма 24 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось забить 3 гола и отдать 5 результативных передач.