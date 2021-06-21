Украина

Футболиста, вероятнее всего, не будет в киевском клубе в ближайшее время.

Вингер сборной Украины и английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко заявил, что не раздумывает о возвращении в Динамо Киев после Евро-2020.

"Я думаю, что шансов увидеть меня в Динамо после Евро-2020 мало. На это есть несколько причин. Во-первых, Динамо должно хотеть футболиста Ярмоленко. Во-вторых, у самого футболиста Ярмоленко есть контракт с Вест Хэмом и определенный контракт.

Я оставил какой-то след в Динамо, но не знаю, в каком состоянии буду через год или два. Кто-то может играть и до 37 лет и быть топом, а кто-то в 33 года может уже еле ходить. Я не хочу, чтобы после каждой неудачной игры люди говорили, что я уже старый и непонятно за что получаю деньги. В таком духе".

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"Речь о возвращении в Динамо пока вообще не идет. Если мне позвонят Игорь Михайлович или Григорий Михайлович и скажут, что я нужен команде, то я сяду и подумаю.

Но сейчас в Динамо совсем другая команда. Есть свои лидеры, все изменилось за последние четыре года. Это не та команда, в которой я играл", — сказал Ярмоленко в интервью Вацко Live.

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