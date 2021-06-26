Англия

Финальное решение стоит ожидать уже после Евро-2020.

Одна из наиболее интересных трансферных саг текущего лета обещает образоваться вокруг возможного перехода полузащитника бирмингемской Астон Виллы Джека Грилиша в стан Манчестер Сити.

Отдельные источники ранее сообщали, что новоиспеченные чемпионы Англии находятся на продвинутой стадии переговоров относительного данного игрока, однако итальянский журналист Фабрицио Романо поспешил опровергнуть эту информацию.

Согласно его данным, Манчестер Сити действительно сильно заинтересован в возможности перехода Грилиша, однако не станет спешить с окончательным решением до завершения чемпионата Европы-2020, на котором Джек выступает в составе национальной сборной Англии.

При этом, Сити придется выбирать между двумя крупными приобретениями: Харри Кейном и Джеком Грилишем, однако достаточно жесткая позиция лондонского Тоттенхэма относительно своего главного актива открывает возможность "горожанам" сосредоточиться именно на игроке "львов".

В прошлом сезоне полузащитник Астон Виллы провел за свой клуб 27 матчей, в которых забил семь голов и отдал 12 результативных передач, а в составе сборной Англии на Евро-2020 насобирал уже полный поединок игрового времени, отличившись голевой передачей на Рахима Стерлинга в недавнем матче против Чехии (1:0).