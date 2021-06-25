Сумма сделки составит около 116 миллионов евро.
Джек Грилиш (справа), Getty Images
25 июня 2021, 13:59
Атакующий полузащитник сборной Англии и Астон Виллы Джек Грилиш в ближайшее время может стать игроком Манчестер Сити. Об этом сообщает talkSPORT.
По информации источника, руководство "горожан" намерено воспользоваться опцией выкупа в контракте 25-летнего англичанина, который действует до 2025 года.
Сумма трансфера футболиста составит около 116 миллионов евро.
В минувшей кампании Грилиш провел 27 поединков за "львов", в которых забил семь голов и отдал 12 результативных передач. Также на его счету девять поединков в составе сборной Англии.
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