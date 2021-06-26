Англия

Бразильский полузащитник может вернуться в Англию.

Филиппе Коутиньо может вернуться в Ливерпуль в текущее трансферное окно.

Как сообщает издание Sport.es, бразильский полузащитник мечтает вернуться в стан мерсисайдцев.

Отметим, что Филиппе Коутиньо покидал Ливерпуль со скандалом, требуя отпустить его в каталонский клуб.

В сезоне-2020/21 бразилец провел за каталонский гранд 14 поединков во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, что Барселона предложила Коутиньо уйти в аренду на следующий сезон.