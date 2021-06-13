Mundo Deportivo.

По информации источника, главный тренер "лис" Брендан Роджерс хотел бы видеть бразильца в составе своей команды, так как работал с ним в Ливерпуле и знает его возможности.

Пока неизвестно, речь пойдет о трансфере игрока или об аренде. Лестер готов заплатить "сине-гранатовым" 20 миллионов евро за игрока.

В минувшем сезоне Ла Лиги Коутиньо сыграл за Барсу 12 матчей, в которых забил два гола и отдал два голевых паса.

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