Испания

Каталонский клуб при этом твердо намерен сохранить в действии контракт футболиста.

Прошедший сезон было сложно назвать удачным для полузащитника каталонской Барселоны Филиппе Коутиньо (14 матчей, 3 гола, 2 голевые передачи), поэтому совершенно неудивительно, что футболист со столь внушительной заработной платой стал одним из претендентов на трансфер.

При этом, руководство "блаугранас" выступает с полностью открытой позицией в отношении будущего своего игрока. Барселона предоставила 29-летнему бразильцу на выбор три варианта дальнейшего развития событий: продление контракта с понижением заработной платы, трансфер из клуба или переход в другую команду на правах арендного соглашения.

Представители каталонцев надеются избежать продажи игрока, так как банальное отсутствие игровой практики в прошлом сезоне существенно ударит по стоимости их футболиста, за которого в свое время они заплатили Ливерпулю 135 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.

С другой стороны, "сине-гранатовые" предлагают неплохой вариант с реанимацией карьеры Коутиньо, отдав полузащитника в аренду в другой клуб. Отмечается, что уже пара клубов выступили с предложениями относительно такой сделки.

В их число входит миланский Интер, однако "змеи" сразу хотят получить гарантированное право выкупа игрока по завершении арендного соглашения, и при этом сам Коутиньо будет вынужден существенно умерить аппетиты по заработной плате.

Куда более взвешенную позицию имеет в переговорном процессе английский Лестер, который заинтересован исключительно в годичной аренде.

Трансферный портал Transfermarkt оценивает бразильца в 30 млн евро, хотя очевидно, что Барселона за футболиста, у которого еще два года действующего контракта, будет просить не менее 60 млн евро.