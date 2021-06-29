Англия

Опытный футболист останется в клубе еще на один сезон.

Новоиспеченный чемпион Англии, Манчестер Сити, объявил об успешном завершении переговоров о продлении контракта с бразильским полузащитником Фернандиньо.

36-летней футболист продлил свои выступления за "горожан" еще на один сезон, который станет для него уже девятым в клубе, после трансфера из донецкого Шахтера летом 2013-го года.

Несмотря на свой возраст, Фернандиньо часто привлекался Хосепом Гвардиолой к матчам Манчестер Сити в прошлом сезоне, сыграв в общей сложности во всех турнирах 36 игр, в которых ему удалось один раз отличиться голом и отдать четыре результативные передачи.

Всего на счету у опытного бразильца уже 350 матчей в составе "горожан", которые увенчались 24-я забитыми мячами и 30-ю голевыми пасами.