21-летний португалец сменит португальский чемпионат на АПЛ.
Нуну Тавареш (справа), Getty Images
01 июля 2021, 01:19
Арсенал в ближайшее время может подписать защитника Бенфики Нуну Тавареша, сообщает The Athletic.
По информации источника, клубы смогли достичь компромисса в трансферной стоимости 21-летнего португальца, за которого лондонский клуб заплатит не больше 10 миллионов евро.
В минувшем сезоне Тавареш провел 25 поединков за "орлов", в которых отметился тремя ассистами.
По итогам прошедшей кампании Арсенал под руководством Микеля Артеты финишировал на восьмом месте в АПЛ.
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