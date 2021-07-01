Англия

21-летний португалец сменит португальский чемпионат на АПЛ.

Арсенал в ближайшее время может подписать защитника Бенфики Нуну Тавареша, сообщает The Athletic.

По информации источника, клубы смогли достичь компромисса в трансферной стоимости 21-летнего португальца, за которого лондонский клуб заплатит не больше 10 миллионов евро.

В минувшем сезоне Тавареш провел 25 поединков за "орлов", в которых отметился тремя ассистами.

По итогам прошедшей кампании Арсенал под руководством Микеля Артеты финишировал на восьмом месте в АПЛ.

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