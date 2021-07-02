Англия

Португальский специалист попытается вернуть "дачников" в АПЛ.

Фулхэм на своем официальном сайте объявил о назначении Марко Силвы на пост главного тренера первой команды.

Португальский специалист подписал с лондонским клубом трехлетний контракт и попытается вернуться его в английскую Премьер-лигу, которую "дачники" покинули по итогам минувшего сезона.

Напомним, прошлым главным тренером Фулхэма являлся Скотт Паркер. В конце июня этого года стороны приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

Что касается Марко Силвы, то его последним местом работы был Эвертон. В декабре 2019 года португальца отправили в отставку, после чего он пребывал в статусе свободного агента.

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