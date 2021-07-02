Англия

35-летний голкипер перебрался в стан "красных дьяволов" на правах свободного агента.

Опытный вратарь Том Хитон покинул Астон Виллу на правах свободного агента и подписал контракт с Манчестер Юнайтед.

Как сообщает официальный сайт "красных дьяволов", соглашение с 35-летним англичанином будет рассчитано до июня 2023 года с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, что Хитон является воспитанником Манчестер Юнайтед, в системе которого он провел в общей сложности 13 лет, прежде чем продолжить карьеру в Кардифф Сити, Бристоль Сити, Бернли и Астон Вилле.

В минувшем сезоне Том Хитон проиграл конкуренцию Эми Мартинесу за место в стартовом составе бирмингемцев. Английский голкипер не провел ни одного поединка за первую команду "львов" в кампании-2020/21.

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