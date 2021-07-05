Англия

Матч полуфинала Евро-2020 Англия — Дания начнется 7 июля в 22:00.

В среду, 7 июля, сборная Англии, на предыдущем раунде справившаяся с Украиной (4:0), в Лондоне сыграет против сборной Дании, которая выбила из турнира Чехия в серии пенальти (2:1).

Отметим, что сборные Италии и Испании между собой встречались 23 раза. На счету сборной Англии 13 побед, пять раз команды играли вничью и пять раз побеждали датчане. В последний раз команды встречались в рамках Лиги наций УЕФА осенью прошлого года. Тогда первый матч закончился вничью — 0:0 на Паркене в Копенгагене, а второй — победой Дании со счетом 1:0 на Уэмбли.

Матч Англия — Дания начнется в 22:00, а победитель сыграет в финале против лучшей команды из пары Италия — Испания.

Англия — Дания: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Трансляция будет доступна на Football.ua в день матча и начнется в 21:50

Что говорили перед матчем:

Капитан сборной Дании Симон Кьяер:

"Мы ставили перед собой задачу добраться до Уэмбли, но не буду лукавить, сейчас мы не собираемся на этом останавливаться, этого уже не достаточно. В данный момент нам надо как следует восстановиться после четвертьфинала, потому что нас ждет следующий важный матч".

"Мы будем сражаться за путевку в финал всеми силами, зубами и когтями. Я знаю, что Дания может играть еще лучше, поскольку в матче против Чехии мы давали сопернику слишком много пространства".

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт:

"Наша миссия сейчас состоит в том, чтобы на нас посмотрели юные игроки в возрасте 18-21 лет и решили, что надевать футболку сборной — большая честь для каждого. Нельзя описать важность данного процесса для следующих поколений, поэтому мы должны продолжать работать в данном направлении.

У нас был непростой матч в среду против Украины (4:0), поэтому сейчас важно хорошо восстановиться. Нам предстоит сыграть на Уэмбли — это одновременно прекрасно и ужасно, потому что это накладывает дополнительную ответственность за результат".

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