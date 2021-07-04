Англия

Юный футболист не смог закрепиться в основном составе команды.

В начале августа 2020-го тура португальский нападающий Франсишку Тринкан совершил переход из Браги в состав каталонской Барселоны за 31 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt, однако так и не смог закрепиться в основном составе "блаугранас", в результате чего попал под "чистку" состава, которую устроил президент клуба Жоан Лапорта.

21-летнего форварда было принято решение отправить в английский Вулверхэмптон на правах годичной аренды, по истечению срока которой у "волков" будет необязательная возможность выкупа его контракта.

При этом, Барселоне удалось договориться с представителями АПЛ о том, что именно Вулверхэмптон будет выплачивать зарплату футболисту в полном объеме.

Срок арендного соглашения рассчитан до конца следующего сезона.

Стоит отметить, что ранее по маршруту из столицы Каталонии на Британские острова перебрался еще один португальский экс-игрок "сине-гранатовых" — защитник Нельсон Семеду.

Тринкан в прошлом сезоне принял участие в 42 матчах (1309 минут) Барселоны, забив при этом три гола и отдав две голевые передачи.