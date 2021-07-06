Бельгийский хавбек подпишет долгосрочный контракт с "канонирами".
Альберт-Мбойо Самби Локонга, Андерлехт
06 июля 2021, 21:53
Центральный полузащитник Андерлехта Альберт-Мбойо Самби Локонга продолжит карьеру в Арсенале. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, на продаже 21-летнего бельгийца Андерлехт заработает 17,5 миллионов евро, не считая бонусов и процента от следующего трансфера футболиста.
Локонга согласовал все условия контракта с "канонирами", который будет рассчитан до лета 2026 года. Об этом трансфере вскоре должно быть объявлено официально.
В минувшем сезоне бельгийский хавбек провел за Андерлехт 37 поединков во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.