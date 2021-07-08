Англия

Новинка делает отсылку к амуниции образца сезона-1996/97.

Английский Ливерпуль отметил начало предсезонной подготовки презентацией нового комплекта выездной формы, в котором команда будет выступать в следующем футбольном году.

Первая работа, совместно с дизайнерами американского бренда спортивной одежды Nike, имеет отсылки к культовой классической форме команды образца сезона-1996/97.

Основными цветами комплекта стали кремово-белые-каменные оттенки, которые дополняются ярко-малиновыми и темно-атомно-бирюзовыми вставками.

На груди расположились классическая эмблема клуба, на которой изображена птица Лайвер, а также фирменный свуш нового технического бренда команды. Они, как и кантовка воротника по типу поло оформлены в ярко-малиновых тонах.

Манжеты на рукавах, а также большая часть воротника исполнены в темно-атомно-бирюзовом оттенке.

У изголовья, на обратной стороне футболки, располагается число 96 — количество жертв ужасно трагедии в Хиллсборо — оформленное в окантовке в стилистике вечного огня.

Как и домашняя форма Ливерпуля на сезон-2021/22, выездные футболки "красных", которые игроки будут носить на поле, а также реплики футболок для болельщиков, были изготовлены из 100-процентной переработанной полиэфирной ткани, которая производится из переработанных пластиковых бутылок.

Цена официальной реплики футболки в магазине Ливерпуля составляет 69,95 фунтов стерлингов, в то время как шорты обойдутся в 34,95 фунтов стерлингов. За игровой комплект придется отдать 99,95 и 59,95 в британской валюте соответственно.