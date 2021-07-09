Англия

Лондонский клуб ожидает подписания талантливого исполнителя.

Ранее, Football.ua сообщал о том, что лондонский Арсенал находится на финальном этапе переговоров относительно перехода полузащитника бельгийского Андерлехта Альберта-Мбойо Самби Локонга, а уже сегодня, 9 июля, у футболиста назначены ключевые медицинские обследования, после которых, в случае успеха, состоится заключение сделки с "канонирами".

Следующим шагом может стать присоединение 21-летнего бельгийского исполнителя к основной команде, которая проводит предсезонные сборы в Шотландии.

Напомним, что Арсенал за Локонга выплатит в сторону Андрелехта гарантированную сумму в 14 млн евро, а еще три миллиона евро могут пойти в качестве разнообразных бонусов.

Стоит отметить, что юниор еще ни разу не выступал за национальную команду своей страны, а в прошлом сезоне отыграл за Андерлехт 37 матчей, по три раза отличившись при этом забитыми мячами и голевыми передачами.