Англия

"Канонирам" необходимо уладить последние детали трансфера с Брайтоном.

Центральный защитник Брайтона и сборной Англии Бен Уайт близок к переходу в лондонский Арсенал. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, "канониры" уже согласовали с 23-летним англичанином все условия контракта, поэтому уже в ближайшее время мы можем увидеть его на Эмирейтс.

Тем не менее, для подписания Бена Уайта Арсеналу все еще нужно договориться с Брайтоном и уладить все финансовые детали будущей сделки. Переговоры находятся на завершающей стадии.

Ранее сообщалось, что Брайтон хочет выручить с продажи своего футболиста 50 миллионов фунтов.

Что касается другого центрального защитника "канониров", Вильяма Салиба, то он должен отправиться в Марсель на правах аренды без последующего права выкупа.