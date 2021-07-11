Гол в ворота Италии стал дебютным для англичанина за сборную Англии.
Люк Шоу, Getty Images
11 июля 2021, 23:26
В рамках финала чемпионата Европы-2020 сборная Италии противостоит сборной Англии. В этом поединке решится судьба кубка Анри Делоне.
Счет в матче точным ударом в ближний угол открыл Люк Шоу после паса Триппьера. К тому моменту прошла одна минута и 57 секунд.
Интересно, что английский фулбек стал первым игроком Манчестер Юнайтед в истории, котором удалось отметиться забитым мячом в финале чемпионате Европы.
Помимо этого, Люк Шоу забил свой дебютный гол за команду "трех львов" во всех турнирах.
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