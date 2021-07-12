Англия

"Канониры" готовы расстаться с центральным полузащитником.

Рома после прихода Жозе Моуриньо на пост главного тренера пытается подписать полузащитника Арсенала Гранита Джаку.

Как сообщает Gazzeta Dello Sport, лондонский клуб готов отпустить швейцарца за сумму порядка 20 миллионов евро.

По предыдущей информации Рома предложила за Джаку 14 миллионов евро и 3 миллиона евро в качестве бонусов.

Напомним, что еще одним подписанием римского клуба в ближайшее время может стать голкипер Вулверхэмптона Руи Патрисиу.