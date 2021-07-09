Италия

Моуриньо продолжает активную трансферную кампанию.

Приход на пост главного тренера римской Ромы португальского специалиста Жозе Моуриньо активизировал трансферные процессы для этого клуба в текущую межсезонную кампанию.

Так, ни для кого не является секретом тот факт, что римские "волки" уже давно ведут переговоры со своим английскими "собратьями" из Вулверхэмптона относительно возможного перехода португальского голкипера Руи Патрисиу, и уже в ближайшее время клубы готовы окончательно ударить по рукам.

Согласно информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, уже на следующей неделе процесс оформления необходимых бумаг завершится, а 33-летний голкипер отправится в Рим, в то время как в обратную сторону последуют 11 млн евро в качестве компенсации.

Кроме того, Вулверхэмптон сразу же закроет позицию голкипера за счет соотечественника Патрисиу, Жозе Са, который выступает в греческом Олимпиакосе.

Что же касается переговоров по трансферу полузащитника лондонского Арсенала Гранита Джаки, то, на данный момент, они тормозятся со стороны "канониров", которые хотят вначале подыскать футболисту достойную замену.