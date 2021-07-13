Англия

"Красные дьяволы" ожидают окончательной позиции Мадрида касательно будущего французского центрбека.

Центральный защитник мадридского Реала Рафаэль Варан может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, где в его услугах всерьез заинтересован Манчестер Юнайтед.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство "красных дьяволов" поддерживает контакт с 28-летним французом, предварительно согласовав с ним условия личного соглашения.

Манчестер Юнайтед не скрывает своего желания оформить подписание Варана, однако официальное предложение по футболисту будет сделано тогда, когда манкунианцы узнают окончательную позицию Реала касательно будущего француза.

Ранее появлялась информация, что Реал готов расстаться с Рафаэлем Вараном за 50 миллионов евро. Его контракт со "сливочными" рассчитан до лета 2022 года.