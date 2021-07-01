Мадридский клуб готов расстаться с французом.
Рафаэль Варан, getty images
01 июля 2021, 18:43
Манчестер Юнайтед продолжает работу над трансфером защитника Реала Рафаэля Варана.
По информации источника, манкуниацы близки к достижению договоренности с французом. "Сливочные" же готовы расстаться с футболистом, контракт которого истекает в следующем году.
Сообщается, что "красные дьяволы" также рассматривали вариант подписания защитника Вильярреала Пау Торреса, но после вылета сборной Франции с Евро-2020 Манчестер Юнайтед сконцентрировался на Варанею.
Изначально Реал хотел выручить с продажи француза около 7- миллионов евро. Сейчас же "королевский" клуб готов расстаться с футболистом за 50 млн.
Ранее президент мадридского клуба заявлял, что Реал не получал никаких предложений по Варану.
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