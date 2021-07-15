Англия

Французский вратарь ПСЖ вновь уйдет в аренду.

Лондонский Вест Хэм намерен подписать арендное соглашения с ПСЖ по вратарю Альфонсо Ареола, который в прошлом сезоне выступал за Фулхэм.

Как сообщает издание Sky Sports, молотобойцы хотят арендовать голкипера на один сезон с возможностью выкупа. О финансовых деталях потенциальной сделки не сообщается.

По информации источника, руководство ПСЖ не против отпустить французского голкипера в очередную аренду, так как не видит его будущего в Париже.

В прошлом сезоне Ареола провел 37 матчей за Фулхэм, пропустив 48 голов.

Ранее сообщалось, что ПСЖ бесплатно подписал Джанлуиджи Доннарумму.