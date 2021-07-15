Французский вратарь ПСЖ вновь уйдет в аренду.
Альфонс Ареоля. Фото Getty Images
15 июля 2021, 08:40
Лондонский Вест Хэм намерен подписать арендное соглашения с ПСЖ по вратарю Альфонсо Ареола, который в прошлом сезоне выступал за Фулхэм.
Как сообщает издание Sky Sports, молотобойцы хотят арендовать голкипера на один сезон с возможностью выкупа. О финансовых деталях потенциальной сделки не сообщается.
По информации источника, руководство ПСЖ не против отпустить французского голкипера в очередную аренду, так как не видит его будущего в Париже.
В прошлом сезоне Ареола провел 37 матчей за Фулхэм, пропустив 48 голов.
Ранее сообщалось, что ПСЖ бесплатно подписал Джанлуиджи Доннарумму.