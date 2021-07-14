Франция

Парижане объявили о подписании голкипера.

Пари Сен-Жермен подписал бывшего голкипера Милана Джанлуиджи Доннарумму, сообщает официальный сайт клуба.

Парижане оформили переход итальянского футболиста на правах свободного агента. Контракт с голкипером рассчитан до лета 2026 года.

В прошлом сезоне Доннарумма провел 48 матчей за Милан, 15 из которых завершил без пропущенных мячей, в то время как мяч 54 раза побывал в его воротах.

Отметим, что теперь Маурисио Почеттино ждет непростой выбор на вратарской позиции, где у команды также есть опытный Кейлор Навас, который не собирается покидать французский клуб.

Отметим, что Доннарумма был признан лучшим игроком минувшего Евро-2020, на котором сборная Италии стала победителем турнира, обыграв в финале Англию в серии послематчевых пенальти.