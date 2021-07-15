Англия

Футболист принял решение выступать за сборную своей малой родины.

После поражения сборной Англии в серии послематчевых пенальти против национальной команды Италии в финале чемпионата Европы-2020 (1:1, 2:3 – пен.), трое футболистов команды Гарета Саутгейта, которые не смогли справиться с ударами в послематчевой серии: Букайо Сака, Маркос Рашфорд и Джейдон Санчо, подверглись расистским нападкам со стороны болельщиков.

Данная история, помимо реакции на высоком политическом уровне Великобритании, получила достаточно интересное продолжение в виде отказа одного из футболистов выступать за Англию в составе национальной сборной.

Так, согласно сообщениям ганских СМИ, нападающий лондонского Челси Каллум Хадсон-Одои решил продолжать международную карьеру в составе "черных звезд", а поворотным моментом в его решении, как считается, стал именно инцидент на минувшем Евро-2020.

Во время межсезонья, Одои вернулся на родину, где имел встречу с президентом Ганы Акуфо-Аддо, который поручил министру спорта Мустафу Уссифа "изучить возможность изменения гражданства Каллума".

Несмотря на то, что футболист Челси уже имеет в своей карьере опыт выступления за национальную сборную Англии (3 матча в квалификации к Евро-2020), ему не хватает еще одной игры для того, чтобы окончательно закрыть возможность изменения "футбольного гражданства".

Если же процесс изменения национальной сборной для футболиста пройдет успешно, то ему придется выждать паузу до ноября 2022-го года, прежде чем начать выступления за Гану, так как, согласно регламенту ФИФА, последний матч за прошлую сборную и первый матч за новую должны разделять три года.