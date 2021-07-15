Поляк может сменить клубную прописку уже этим летом.
Роберт Левандовски. Фото Getty Images
15 июля 2021, 11:11
Манчестер Сити нашел потенциальную альтернативу форварду Тоттенхэма Харри Кейну, за которым горожане "охотятся" уже долгое время.
По информации издания Daily Mail, "голубые" хотят подписать форварда Баварии Роберта Левандовски из-за медлительных переговоров с Тоттенхэмом по Кейну.
Стоит отметить, что контракт Левандовски с Баварией истекает в 2023 году, и мюнхенцы могут расстаться с форвардом уже этим летом, чтобы заработать на трансфере.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити представил новую домашнюю форму на сезон-2021/22