Англия

Поляк может сменить клубную прописку уже этим летом.

Манчестер Сити нашел потенциальную альтернативу форварду Тоттенхэма Харри Кейну, за которым горожане "охотятся" уже долгое время.

По информации издания Daily Mail, "голубые" хотят подписать форварда Баварии Роберта Левандовски из-за медлительных переговоров с Тоттенхэмом по Кейну.

Стоит отметить, что контракт Левандовски с Баварией истекает в 2023 году, и мюнхенцы могут расстаться с форвардом уже этим летом, чтобы заработать на трансфере.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити представил новую домашнюю форму на сезон-2021/22