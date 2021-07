Манчестер Сити на своем официальном сайте представил новую домашнюю форму на сезон-2021/22.

Новый домашний комплект формы "горожан" выполнен в традиционно голубом цвете, но с некоторыми белыми вставками. Спонсором английского клуба по-прежнему остается компания Etihad Airways.

Также отмечается, что новая форма от Puma вдохновлена чемпионским голом в исполнении Серхио Агуэро, который забил на 93 минуте и 20 секунде в матче против КПР в сезоне-2011/12. Это мяч принес первый титул для "горожан" в АПЛ. На форме это событие выделено в стиле графики цифровых часов.

