Новый комплект вдохновлен чемпионским голом Серхио Агуэро в сезоне-2011/12.
ФК Манчестер Сити
14 июля 2021, 12:20
Манчестер Сити на своем официальном сайте представил новую домашнюю форму на сезон-2021/22.
Новый домашний комплект формы "горожан" выполнен в традиционно голубом цвете, но с некоторыми белыми вставками. Спонсором английского клуба по-прежнему остается компания Etihad Airways.
Также отмечается, что новая форма от Puma вдохновлена чемпионским голом в исполнении Серхио Агуэро, который забил на 93 минуте и 20 секунде в матче против КПР в сезоне-2011/12. Это мяч принес первый титул для "горожан" в АПЛ. На форме это событие выделено в стиле графики цифровых часов.
Напомним, для Манчестер Сити новый сезон стартует матчем за Суперкубок Англии против Лестера, который пройдет 7 августа.
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