Английский защитник продолжит карьеру в стане "лисов".
Райан Бертранд, фото Лестер
15 июля 2021, 20:29
Лестер на правах свободного агента подписал соглашение с Райаном Бертрандом, сообщает официальный сайт "лисов".
Соглашение между английским клубом и защитником рассчитано на два сезона. С 2015 года Бертранд выступал за Саутгемптон, в который перешел из Челси.
В текущем сезоне защитник провел 27 поединков в футболке "святых", отличившись одним голом и одним ассистом.
Напомним, что Лестер ранее также был заинтересован в подписании защитника Арсенала Кирана Тирни.