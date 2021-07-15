Англия

Английский защитник продолжит карьеру в стане "лисов".

Лестер на правах свободного агента подписал соглашение с Райаном Бертрандом, сообщает официальный сайт "лисов".

Соглашение между английским клубом и защитником рассчитано на два сезона. С 2015 года Бертранд выступал за Саутгемптон, в который перешел из Челси.

В текущем сезоне защитник провел 27 поединков в футболке "святых", отличившись одним голом и одним ассистом.

Напомним, что Лестер ранее также был заинтересован в подписании защитника Арсенала Кирана Тирни.