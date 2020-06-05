Англия

Шотландец так и не обосновался в Арсенале.

Селекционной службе Лестер Сити приглянулся левый защитник Арсенала Киран Тирни. Об этом сообщает журналист Bleacher Report Дин Джонс.

Источник сообщает, что Тирни так и не сумел обосноваться в стане "канониров".

Шотландец находится на радаре "лис" и клуб попытается приобрести 23-летнего игрока, если команду покинет Бен Чилувелл.

Тирни, после перехода в Арсенал летом 2019-го из Селтика за 12,5 млн евро, отыграв при этом 11 матчей в составе первой команды "канониров". С декабря 2019-го по март 2020-го фулбек пропустил из-за травмы плеча.